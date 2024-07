Swiss & Die Andern - Erstmal zu Penny Open Air 2024

Swiss + Die Andern gehen endlich wieder auf Tour. Was 2014 mit 70 Leuten in kleinen Punkschuppen begann, feiert dieses Jahr sein 10-Jähriges Jubiläum. Die Hallen sind mittlerweile riesig – Der Abriss bleibt der gleiche!

Kaum eine Band hat in den letzten Jahren so einen brutalen Aufstieg hingelegt, wie Swiss + Die Andern. Der Film ist der gleiche, läuft aber inzwischen fast überall. Punkrock, wie er Bock macht: Ignorant, Anti und trotzdem mit ganz großen Gefühlen! Die Jungs haben nicht nur immer noch den gleichen Spaß am Abriss, sondern auch ein Nummer 1 Album im Tourbus stehen, mit dem sie sich auf große „10 Jahre Swiss + Die Andern – Erstmal zu Penny Tour“ machen! Ist das noch Punkrock? Wen juckt das, hauptsache die bestesten Fans der bestesten Band kommen rum!