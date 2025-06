Die zauberhafte Welt des Herrn Alexander

Er war der berühmteste Zauberkünstler des 19. Jahrhunderts, seine Kunststücke verblüfften die Menschen in der ganzen Welt: Alexander Heimbürger, 1819 in Münster geboren, bereiste unter dem Künstlernamen „Herr Alexander“ zehn Jahre lang Nord- und Südamerika. Selbst im Weißen Haus und im Kaiserpalast von Brasilien durfte der Magier auftreten. Mit nur einem einzigen Pistolenschuss konnte er hundert Kerzen auspusten und er war so berühmt, dass ihn Herman Melville in seinem Roman „Moby Dick“ erwähnt.

Gemeinsam mit dem Berliner Schauspieler Frank Dukowski erzählt das Pindakaas Saxophon Quartett die Geschichte des legendären Zauberkünstlers.

Es ist eine magisch-musikalische Geschichte für die ganze Familie, die phantasievoll in die Welt der alten Jahrmärkte und Varietés entführt und dabei einen ganzen Kosmos an klassischer und moderner Musik präsentiert.