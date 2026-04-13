Die Zeit heilt keine Wunden

- Traumatisierung verstehen und handlungsfähig bleiben

VHS Haus Göppingen Mörikestraße 16, 73033 Landkreis Göppingen

Der Vortrag bietet eine Einführung in die neurobiologischen Grundlagen von Traumata und deren Auswirkungen auf die Gesundheit von Betroffenen sowie traumasensible Ansätze und weiterführende Möglichkeiten, wie diese Begleitung und Unterstützung erfahren können. Abgerundet wird der Input durch praktische Selbsterfahrungsübungen, die zur Stabilisierung und insbesondere auch in Notfallsituationen eingesetzt werden können. Das Angebot richtet sich vor allem an private und professionell Helfende sowie am Thema Interessierte.

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