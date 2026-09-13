Wer hat an der Uhr gedreht …

Wer hat nicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, die Zeit auszutricksen – einen Schritt zurück ins Gestern zu machen oder einen Blick ins Morgen zu werfen? Was wäre, wenn Zeitreisen möglich wären?

Das Geheimnis der Zeit fasziniert uns, weil wir wissen wollen, was hinter der nächsten Sekunde, den nächsten Jahrhunderten oder dem letzten Augenblick auf uns wartet.

Diese Begeisterung für das Unmögliche hat ebenso Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert. In seiner Science-Fiction-Novelle „Die Zeitmaschine“ entführte H. G. Wells bereits 1895 sein Publikum in eine ferne Zukunft jenseits unserer Vorstellungskraft – und stellte die Frage nach dem Schicksal der Menschheit. Sie zeichnet ein drastisches Bild für soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Spaltung.

Die Bühnenadaption bringt den Klassiker der Science-Fiction erstmals als packendes Figuren- und Schauspieltheater auf die Bühne.

Im Zentrum steht der geheimnisvolle Zeitreisende, der in das ferne Jahr 802.701 aufbricht – und dort auf eine verstörende Zukunft trifft: die Menschheit hat sich in zwei Arten gespalten. Die Elois leben an der Erdoberfläche in einer scheinbar schönen Welt ohne Arbeit und Sorgen, während die Morlocks im Schattenreich unter der Erdoberfläche hausen. Doch hinter dem paradiesischen Schein der Welt der Elois lauert ein dunkles Geheimnis…

Mit einer Mischung aus Farce, düsterem englischem Humor sowie Elementen aus Horror und Abenteuer erzählt die Inszenierung die Geschichte neu und wirft dabei einen augenzwinkernden Blick auf unser Bestreben, durch Wissen Kontrolle über die Welt und unser Schicksal zu gewinnen.