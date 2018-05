In der diesjährigen Jahresausstellung werden die Ergebnisse in Zeichnung und Malerei aus den Jahreskursen im Fachbereich Bildende Kunst aus den Städten Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg im Alter zwischen vier bis zehn Jahren gezeigt.

Das Thema der Stadt der Zukunft wurde in dem Schuljahr als Thema aufgenommen und mit hohem künstlerischem Talent umgesetzt. Künstlerische Positionen entstanden aus dem Blickwinkel und der Hand der Kinder: malerisch, zeichnerisch, mit Hilfe von Drucktechniken, Reliefe aus Ton, in kleinen Formaten und großen Gruppenarbeiten auf Papier.

Jugendliche sind die eigentlichen Agenten unserer städtischen Zukunft! Im Projekt „Die Zukunft ist jetzt!“ haben Schülerinnen und Schüler des Mörike-Gymnasiums und der Elly-Heuss-Knapp-Realschule in Kooperation mit der Kunstschule Labyrinth und dem Stadtarchiv Ludwigsburg über ein halbes Schuljahr hinweg ausgehend von historischem Material und in Exkursionen bekannte, weniger bekannte und vergessene Orte des heutigen Ludwigsburgs ergründet. Als unverzichtbare Quelle der Inspiration dienten die Bestände des Stadtarchivs Ludwigsburg: Aus Karten und stadtgeschichtlichen Dokumenten entstanden so ganz eigene, persönliche Reflektionen zu den Stadtansichten, die künstlerisch umgesetzt in utopischen Stadtplänen, innovativen Wohn- und Lebensentwürfen in der Jahresausstellung der Karlskaserne und im Stadtraum zu sehen sind.

Zu sehen sind künstlerische Arbeiten der Kinder und der Jugendlichen aus den Kooperations- und Jahreskursen von: Thora Gerstner, Heike Grüß, Raffaela Hanke, Mark Knüttgen, Patrizia Kränzlein, Egmont Pflanzer, Sybille Proksch, Vitali Safronov, Achim Sauter und Thomas Weber

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 01.07. ab 11 Uhr statt.

weitere Öffnungszeiten:

Fr, 18.00 - 20.00 Uhr

Sa, 16.00 - 20.00 Uhr

So, 14.00 - 18.00 Uhr