Die Zukunftswerkstatt

Die Türen der Zukunftswerkstatt stehen für Menschen in allen Lebensphasen offen.

Jeder, der Lust auf eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen Werten, Träumen und Zielen hat, wird von der Zukunftswerkstatt profitieren.

Folgende Fragestellungen stehen im Fokus:

• Wo stehe ich gerade?

• Welche Werte sind mir wichtig?

• Was sind meine Stärken und Potenziale?

• Wo möchte ich in 3 Jahren stehen? Wo in 10?

• Was bedeutet Glück für mich?

• Welche Ziele möchte ich in meinem Leben erreichen?

• Wie kann ich diese Ziele erreichen?

In der Zukunftswerkstatt bieten wir Dir den Rahmen dafür, genau auf diese Fragen Antworten zu finden. Du kannst Klarheit darüber gewinnen, was Dir in Deinem Leben wichtig ist und welche Ziele Du in der Zukunft erreichen möchtest. Außerdem unterstützen wir Dich bei der Erarbeitung Deines konkreten Handlungsplans, der Dir dabei hilft, diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen.