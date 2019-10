Die Überstunde: Ireland, my Love

Auch in der neuen Spielzeit lädt das Ensemble der WLB das Publikum einmal im Monat herzlich zur "Überstunde" ein. Der Titel ist Programm: Nach Vorstellungen und Proben bringt das Ensemble eigene Texte, Lieder, Improvisationen oder Installationen auf die Bühne und zeigt, was sonst noch in ihm steckt.