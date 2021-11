Karl-Heinz Ulrich, der ältere der beiden Amigos-Brüder, feiert am 19. November seinen 73. Geburtstag. Auf ihrer aktuellen Tour kommen die Amigos auch nach Heilbronn und sind am Samstag, 11. Dezember, um 19 Uhr in der Harmonie zu erleben. Bereits seit Jahren eilen die Amigos von einem Erfolg zum nächsten. Im Sommer durfte das Schlagerduo einen weiteren Meilenstein verbuchen, denn zum 13. Mal haben Bernd und Karl-Heinz Ulrich mit ihrem Album „Freiheit“ die Poleposition der Album-Charts gestürmt und sich damit erfolgreich gegen die Rolling Stones, Alvaro Soler und Roland Kaiser durchgesetzt. Die Amigos schenken mit ihren Liedern Hoffnung und Zeit, sie schicken Herzen auf Reisen und bewegen ihre Fans mit der verlässlichen Kraft der Freundschaft, indem sie auch ihre eigene Geschichte erzählen und sie an ihrem bewegten Leben und Glück teilhaben lassen. Karten für das Konzert der Amigos gibt es in Heilbronn bei der Tourist Information und Reisebüro Böhm, in Neckarsulm bei der Buchhandlung Chardon, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70 Für die Veranstaltung gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt