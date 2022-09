Ein halbes Jahrhundert Lab! Das wollen wir mit euch feiern!

Mit Gästen, DJ Andreas Vogel und Musik aus 50 prallvollen Konzertjahren im ältesten Liveclub der Stadt. Der Treffpunkt für alte Lab-Freunde (Mensch, lange nicht gesehen!), unser aktuelles Publikum und solche, die immer schon mal wissen wollten, was es mit dem sagenumwobenen Laboratorium im Stuttgarter Osten eigentlich auf sich hat.

Dresscode casual – und gerne auch im 70er-Jahre-Outfit. Come as you are!