Für immer Tradition! lautet das Motto der finnischen Girl-Band Enkel. Die vier jungen Damen, die sich bereits in ihrer Kindheit in den 90er Jahren mit dem Folkvirus infiziert haben, teilen eine große Leidenschaft für traditionelle Musik und Volkstanz. Allesamt haben sie an der renommierten Sibelius-Akademie studiert, und entsprechend virtuos und kreativ ist ihr Umgang mit Instrumenten und Stimmen. Ganz so traditionell sind sie also doch nicht – sie hauchen den traditionellen Stücken eine Menge neues Leben ein und verpassen ihnen eine ganz persönliche Note.

Ihre beiden Alben Pappilan hääyö (Hochzeitsnacht im Pfarrhaus, 2016) und We Are Enkel (2018) wurden jeweils Folk-CD des Jahres in Finnland.

2016 vertrat die Band Finnland beim renommierten EBU Euro Radio Festival, und 2019 wurden sie Band des Jahres beim berühmten Kaustinen Folk FestivaI.

Bliebe noch zu klären, woher der Bandname kommt. Tatsächlich hat er mit Verwandtschaftsgraden nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich hier um das schwedische Wort für einfach. Warum sich vier finnische Musikerinnen, die finnische Musik auf typisch finnischen Instrumenten spielt, nun ausgerechnet einen schwedischen Namen gibt, der einfach bedeutet? Darauf wissen wir auch keine Antwort, aber wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Geheimnis am 20. Oktober im Lab werden lüften können.

Leija Lautamaja – Melodeon (Akkordeon), Gesang

Miia Palomäki – Melodeon (Akkordeon), Gesang

Maija Pokela – Kantele, Gesang

Iida Savolainen – Viola, Gesang

Mitglieder der DFG zahlen den ermäßigten Eintrittspreis.

Die Enkel-Tour findet statt in Zusammenarbeit mit Suomi-Seura