Marianne Dissard hat sich was Neues ausgedacht. Und das ist mal wieder was ganz Besonderes.

Da darf man schon mal aufhorchen, wenn man um die Kreativität und den Ideenreichtum dieser besonderen Künstlerin weiß. Aber bevor wir zum aktuellen Projekt kommen, kurz nochmal zur Erinnerung ein Blick in die Historie. Marianne wurde 1969 im kleinen Pyrenäendorf Tarbes geboren, zog 1985 mit ihren Eltern nach Phoenix/Arizona und studierte ab 1989 Filmwissenschaften in Los Angeles, ist also gelernte Filmemacherin. In Tucson lernt sie die Musiker von Giant Sand und Calexico kennen, gibt ihr Gesangsdebut und beginnt mit dem Verfassen von Songtexten. Joey Burns, der Spiritus Rector von Calexico, überzeugt sie schließlich davon, den Sprung zur Sängerin zu vollziehen, und unterstützt sie bei der Produktion ihres ersten Albums, einer Desert-Folk-Noir-Perle.

2017 zog Marianne nach Ramsgate, auf die britische Seite des Ärmelkanals, und fand während der Pandemie in der Fotografie ein neues künstlerisches Betätigungsfeld. Die ersten Ausstellungen ihrer Werke haben bereits stattgefunden, einen Bildband hat sie gerade veröffentlicht.

Und nun also ein neues Projekt, und dazu noch eins, das alle ihre künstlerischen Talente, die Cineastik, die Musik und die Fotografie, aufs Glücklichste vereint. Und zwar wurde sie vom Volkstheater Wien beauftragt, eine musikalische und fotografische Hommage an den Film „The Souvenir“ von Joanna Hogg (mit Tilda Swinton in einer der Hauptrollen) zu kreieren. Diese Hommage sieht nun so aus, dass Marianne mit ihrem beiden Mitmusikern Andy Alston und James Kirk (zu beiden später mehr) ihre ganz eigene Version des Filmsoundtracks, bestehend aus 80er-Jahre-Hits von The Specials, Gary Numan, The Psychedelic Furs, Bauhaus, The Fall, Robert Wyatt, Joe Jackson, Charles Aznavour sowie The Pretenders spielt. Dazu werden im Hintergund Schwarzweiß-Fotografien von Marianne projiziert, welche sie in Knightsbridge aufgenommen hat, dem Londoner Stadtteil, in welchem die Handlung von The Souvenir angesiedelt ist.

Ein Wort noch wie erwähnt zu den beiden Musikern, die Marianne bei diesem Projekt begleiten. Andy Alston ist niemand geringeres als der Keyboarder der schottischen Band Del Amitri, die durchaus auch den ein oder anderen Chart-Hit vorzuweisen hat und mit der er noch im September im LKA Longhorn auftreten wird, um das neue Album zu präsentieren.

James Kirk ist Gründungsmitglied der ebenfalls recht erfolgreichen schottischen Post-Punk-Band Orange Juice, deren Sänger Edwyn Collins es später solo zu Weltruhm brachte. Man könnte sich also für die Aufgabe, Musik von 80er-Jahre-Poplegenden neu zu interpretieren, wahrlich kaum kompetenteres Personal vorstellen. Wir dürfen uns auf einen ganz besonderen visuellen und akustischen Abend freuen.

Marianne Dissard – Gesang, Loops

Andy Alston – Keyboard, Akkordeon

James Kirk – Gitarre, Gesang