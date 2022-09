Joe Bauers Flaneursalon ist Stuttgarts wahre Lieder- und Geschichtenshow.

Das Publikum erlebt bei jedem Auftritt einen anderen Mix aus Live-Musik, Geschichten, Satire. Der Flaneursalon, das sind schnelle Schnitte und bunte Kontraste, analog und in Echtzeit, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Menschen und Dinge. Politische, poetische, humorvolle Inhalte ergänzen sich mit dem Sound der Zeit. So wird städtisches Leben in seiner Vielfalt auf der Bühne lebendig.

Nach acht Jahren kehrt endlich der Flaneursalon ins Lab zurück und gratuliert zum Fünfzigsten. Stadtspaziergänger Joe Bauer liest aus seinen Kolumnen, Jess Jochimsen macht Kabarett, und die Songs präsentieren diesmal die Sängerin Eva Leticia Padilla mit ihrem Gitarristen Uwe Schenk und die Sängerin Katalin Horvath im Trio. Alles ist kontrovers in dieser Show, und alles fließt zusammen …

„Es ist mir eine Ehre, im Laboratorium aufzutreten, in diesem großen Laden hat vieles angefangen in der kleinen Stadt“, sagt Joe Bauer.