Knast! Gabriel von Eisenstein hat eine Amtsperson beleidigt und muss eine Haftstrafe antreten. Seiner Gattin Rosalinde kommt dieser Zwangsaufenthalt nicht ungelegen. Damit sie freie Bahn für ihren Liebhaber Alfred hat, gibt sie auch ihrem Stubenmädchen Adele frei. Doch dann platzt Gefängnisdirektor Frank ins Tête-à-tête. Er will Eisenstein persönlich verhaften. Was er nicht ahnt: Alfred ist gar nicht Eisenstein, er führt den Falschen ab. Was Rosalinde nicht ahnt: Auch ihr Mann hat noch einen Privattermin. Auf Anraten seines Freundes Dr. Falke besucht er vor Antritt der Haftstrafe noch incognito ein Fest beim sich stets langweilenden Fürsten Orlofski, um vor Beginn der kargen Zeit noch einmal ordentlich zu feiern. Was er nicht ahnt: Die ganze Geschichte ist eine Inszenierung von Dr. Falke, um sich an Eisenstein zu rächen; dieser hatte ihn auf einem Maskenball, an dem Falke als Fledermaus verkleidet teilnahm, verspottet und düpiert. Falke hat nun auch Rosalinde eingeladen, mit dem Hinweis, ihr Mann sei dort zu finden, sie erscheint als ungarische Gräfin auf dem Ball und tanzt und flirtet mit ihrem Mann. Mittlerweile treffen auch Gefängnisdirektor Frank als „Chevalier Chargrin“ nebst Adele als vermeintliche Schauspielerin ein. Der Abend endet im Champagnerkoma. Am nächsten Morgen folgt der Kater. Die Verwicklungen werden aufgelöst, aber alles bleibt beim Alten. Tralalalalalala

DIE FLEDERMAUS ist ein Spiel am Abgrund, ein Tanz auf dem Vulkan einer ebenso dekadenten wie amüsierwilligen und gelangweilten Gesellschaft. Und es ist ein großer Wurf: In nur 42 Tagen komponierte der Legende nach Strauss auf der Grundlage des Librettos Genee nach der Komödie von Meilhac und Halévy die wesentlichen Teile des Werkes. DIE FLEDERMAUS gilt als Meisterwerk der Operette, bissig, ironisch gesellschaftskritisch. Gleichzeitig wird sie geprägt durch die aufkommende Psychoanalyse auch als Meisterwerk des Triebverzichts interpretiert: Alle Figuren wären gerne andere und nur als andere können sie sich fiktiv ausleben, bis der Alkohol alles betäubt.

Das Zimmertheater spielt DIE FLEDERMAUS in einer Fassung für Schauspieler als TÜBINGER SOMMERTHEATER 2018.

TÜBINGER SOMMERTHEATER 2018

beim Turm auf dem Österberg

Stauffenbergstrasse

Regie: Axel Krauße

Bühne: Odilia Baldszun

Kostüme: NN