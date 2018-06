Die Kraft der Gelassenheit

Im Kopf des vielbeschäftigten Menschen dreht sich vieles ums Tun, Erledigen, Erreichen. Diese Einstellung wirkt sich jedoch nicht so günstig aus wie erhofft: Hohe Anforderungen und knappe Zeitpläne, aber auch innere Ansprüche und Erwartungen führen nur teilweise zum Erfolg – auf der anderen Seite der Bilanz stehen Stress, Überlastung, Leistungsminderung und Unzufriedenheit. Wie können Sie Ihre Kräfte so einsetzen, dass Sie bei allem Engagement für Ihre Vorhaben selbst nicht zu kurz kommen? Dass die Zeit reicht und Sie es am Ende des Tages gut sein lassen können?

Gelassenheit ist nicht Passivität, sondern wirksames Nicht-Tun. Gelassenheit fördert die körperliche Beweglichkeit, erhöht die mentale Kreativität und Leistungsfähigkeit und stärkt das Wohlbefinden. In einfachen, alltagstauglichen Wahrnehmungsübungen und Experimenten zur Ausrichtung von Körper und Bewusstsein erfahren Sie, wie Sie sich leichter bewegen, gelassener reagieren und souveräner handeln können.

Referent: Guido Ingendaay, Coach für integrative Persönlichkeitsentwicklung (Alexander-Technik, personzentrierte Kommunikation, TZI)