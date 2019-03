Die reiche Pflanzenvielfalt des Weggentals im Frühling

Was wächst am Berghang, was oben auf der Wiese und was unten im Tal am Bach? Nur wenige Meter entfernt bescheren unterschiedliche Standorte auf kleinstem Raum eine reiche Artenvielfalt. Der Naturpädagoge und Landschaftsführer Armin Bihlmaier lädt ein zum Staunen, zum Schärfen des Blickes für Kleines und Feines, zum Wahrnehmen und sich-Erfreuen an den Pflanzenschätzen des Weggentals, von vermeintlichen Unkräutern bis zu wirkkräftigen Heilkräutern.

Die Führung ist in Kooperation mit dem Bürgerprojekt Weggental. Dieses will durch verschiedene Aktion dazu beitragen, an möglichst vielen Stellen die ursprüngliche Vielfalt an Pflanzen und Vögeln wieder zu ermöglichen.

Treffpunkt: Huthüttle (am Ende der August-Hagen-Straße kann geparkt werden. Danach noch ca. 300 m zu Fuß weiter auf dem schmalen Teerweg. Am Ende der Straße nach links unten zum Huthüttle)