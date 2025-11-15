Der deutsch-uruguayische Schlagzeuger und Komponist Diego Piñera verbindet in seinen hochkarätig besetzten Projekten den Groove und Vibe dreier Welten:

Die perkussive Vielfalt seiner lateinamerikanischen Herkunft, den Freiheitsdrang seiner Wahlheimat Berlin und die Energie der Metropole New York. In seinem Quartett „Berlin Odd Wisdom“ mit Peter Ehwald am Saxofon, Igor Osypov an der Gitarre und Marcel Krömker am Bass liefert sich Piñera einen packenden Schlagabtausch von außergewöhnlicher Energie, Klangfülle, Komplexität und Spannung.

Das rhythmische Konzept der Musik Piñeras beruht auf dem Clave-Prinzip und wird von ihm in virtuoser Weise in die Welt der ungeraden Taktarten überführt. Dazu gesellt sich das harmonische Verständnis des Jazz samt dessen großen Freiraum für Improvisation. Im April 2023 wurde Piñera mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Komposition des Jahres“ ausgezeichnet.

„Diese Musik hat Raum und Atem, eine starke poetische Aura und sie lässt ausreichend Platz für den Hörer und seine Fantasie. Ja, sie ist eine kleine Sensation.“

Jazzthetik