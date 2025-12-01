Die Stuttgarter Band Diele hat sich in diesem Korridor häuslich eingerichtet.

Auf dem Weg in die Wohnung muss jeder Mensch für gewöhnlich erstmal in die Diele. Ein Zwischenraum, mal einladend aufgeräumt, mal ein bloßer Ablageort. In jedem Fall ein Durchgangszimmer welches schon etwas über die Persönlichkeit der Bewohnenden verrät und von dem aus sich Türen öffnen.

Ihr Debüt-Album „Hüte ziehen, Hüte nehmen“ wirft reflektierende Blicke ins Jugendzimmer, in die Alltagsküche und schielt mit zusammengekniffenen Augen aus dem Fenster auf das was da noch kommen könnte.

Über drei Jahre haben Andre Laschet, Matthias Fugel, Herbert Häfele und Christoph Mack erst im Proberaum an Melodien, Gitarreneffekten, Synthie-Sounds, Rhythmen und Begleit-Patterns geschraubt, bevor im Home-Studio zwölf Musikstücke aufgenommen, ausproduziert und von Soundgenius Ralv Milberg zu dem geformt wurden, was im Oktober 2023 veröffentlicht wurde: Ein Longplayer, der die vertrauten Gefilde des deutschsprachigen Indie-Pops nie vollends verlässt, gleichzeitig namensgemäß Türen in andere Sphären aufstößt und dabei Fragen stellt und neugierig macht.

Seit ihrem Erstlingswerk entstanden eine weitere Handvoll Songs, die an jenem Abend erstmals an die Bühenluft gewöhnt werden wollen.