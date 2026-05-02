Dies & Das Markt

Good vibes only!

Freut euch auf liebevoll ausgewählte Produkte von kleinen Labels aus der Region, besondere Second Hand Schätze und ganz viel Inspiration beim Stöbern.

Dazu gibt es Matcha Kreationen, Kaffeespezialitäten sowie süße und herzhafte Stullen und frische Croissants, erfrischende Drinks und unsere beliebte Kinderecke mit verschiedenen Aktionen.

Das alles wie immer in entspannter Atmosphäre und voller guter Vibes.

Kommt also vorbei, bringt eure Lieblingsmenschen mit und genießt einen schönen Sommertag zusammen!