Theateroffensive 2022/2023 : Diese Zwiebel bringt uns zum weinen und der Fluss lacht (UA)

Es gibt Menschen, die laufen sich über den Weg und scheinen verschiedene Ausformungen derselben Seele zu sein – obwohl sie komplett gegensätzlichen Welten entstammen. Mit solchen Begegnungen beschäftigt sich Hermann Hesse in seinem Werk immer wieder. Oft sind es Schwellenbereiche, an denen die beiden aufeinandertreffen: der eine bereits angekommen in einer aufregenden Welt jenseits der alltäglichen Gleichförmigkeit, der andere ebenso ahnungslos wie sehnsuchtsvoll auf der Flucht dorthin. Eine Komplizenschaft entsteht, doch es bleiben Lücken: zwischen den beiden, zwischen dem eigenen Ich und der Welt. Kann man diese Abgründe überbrücken oder gar füllen, ohne sich darin zu verlieren? Wo beginne, wo ende ich, und wo verläuft die Grenze zwischen mir, der Welt, und den anderen?

Diesen Fragen spürt Hermann Hesse akribisch nach, indem er in seinen Texten Zweierkonstellationen durch vier Augen auf die Welt blicken lässt. Wir wollen mit sechs Schauspieler*innen – zur Hälfte aus dem inklusiven Ensemble besetzt – in einer begehbaren Bühneninstallation Figuren und Texte aus »Demian«, »Der Steppenwolf« und »Narziß und Goldmund« miteinander ins Spiel bringen. Das Publikum bewegt sich dabei durch das Spiegelkabinett eines magischen Theaters frei von Station zu Station. Geschichten beginnen in einem fort von Neuem, wandeln sich, verschieben sich und fließen wie die Gedanken und Gesichter im Fluss aus »Siddharta« ineinander – verbunden durch vielschichtige Live-Musiken und Klänge.

Statt einer einheitlichen und festen Perspektive suchen wir in diesem Theaterabend unterschiedliche Facetten aus dem Figurenkosmos Hesses durch das inklusive Ensemble und die Begegnung mit dem Publikum in einen Dialog zu bringen. Lässt sich so etwas wie ein erreichbares »Über-Ich« finden – gewissermaßen ein »Über-Hesse«? Wie können all die unterschiedlichen Stimmen zusammenklingen und doch einzeln hörbar sein? Wann erleben wir uns als fremd und wann als einander zugehörig?

Regie: Benedikt Grubel

Ausstattung: Caroline Stauch

Musik: Michael Schneider

Dramaturgie: Michel op den Platz

Mit Coralie Honl, Roswitha John, David Liske, Santiago Österle, Kristin Scheinhütte, Michael Schneider