Dieselbe Sonne und derselbe Mond Neue Poesie aus Québec

Lesungen, Gespräche und Musik

Die kanadische Provinz Québec beeindruckt nicht nur durch ihre atemberaubende Natur und ihr bekanntes Exportprodukt, den Ahornsirup, sondern auch durch ihre französischsprachig geprägte Literaturszene. Drei Dichter:innen aus Québec, Valérie Forgues, Mireille Gagné und Vincent Lambert, lesen und performen ihre Gedichte gemeinsam mit der Übersetzerin Rike Bolte, musikalisch begleitet von Cymin Samawatie und Milian Vogel. Valérie Forgues (geboren 1978 in Québec) veröffentlichte drei Lyrikbände, darunter gemeinsam mit Stéphanie Filion, Jeanne Forever, der die Filmfiguren der französischen Schauspielerin Jeanne Moreau zum Ausgangspunkt für eine Reflexion über weibliche Identitäten und Rollenbilder nimmt. Zuletzt erschien Un choix d’amour (Triptyque 2023, „Eine Entscheidung aus Liebe“), ein Memoir über Nicht-Mutterschaft. Mireille Gagné (geboren 1982 in Québec) schreibt Lyrik und Prosa. In ihrem jüngsten Gedichtband Bois de Fer („Eisenholz“) ist das lyrische Ich halb Baum halb Frau, befallen von Parasiten, Selbstentfremdung und Erschöpfung: „Beim Akupunkteur vertreibe ich die / Blattläuse. Nichts hilft.“ Vincent Lambert (geboren 1980 in Québec) ist Dichter und Essayist. In seinem Gedichtband La troisième à partir du soleil (Le Quartanier 2023, „Dritte hinter der Sonne“) kreist an dritter Stelle hinter der Sonne die Erde, um deren Schutz es geht: „ich stimme für eine dunkle Stunde weltweit / um den Orionarm zu betrachten“.

Die Veranstaltung wird ermöglicht durch „Rhizome“, in Kooperation mit dem Institut français Stuttgart, gefördert durch die Vertretung der Regierung von Québec in Berlin, das Ministère de la Culture et des Communications du Québec und das Conseil des arts et des lettres du Québec.