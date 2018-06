Dieses bescheuerte Herz

Genre: Komödie, Länge: 106 Minuten, FSK: 0Von: Marc Rothemund. Mit Elyas M’Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter, u.a.

Lenny genießt sein Leben in vollen Zügen. Teure Partys, geile Sportwagen und das Luxusleben in der Villa seines Vaters. Der 15-jährige David hingegen liegt im Bett und versucht zu atmen. Er ist herzkrank. Diese zwei Welten prallen aufeinander, als der Vater von Lenny, ein Herzspezialist, seinen Sohn verpflichtet, sich um seinen Patienten David zu kümmern. Als Lenny merkt, dass Davids Leben am seidenen Faden hängt, lässt er ihn eine Liste schreiben, was er noch alles erleben möchte. Inwieweit kann diese Liste noch umgesetzt werden? Ein sehr emotionaler Film, jedoch mit viel Humor!