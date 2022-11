< Dieses Dazwischen > Künstler*innen der PUPILLE und befreundete Kunstschaffende*

„dieses Dazwischen“

So 20.11. bis So 11.12.2022

Eröffnung: So 20.11.2022 um 11:00 Uhr

Begrüßung und Einführung: Karl Striebel

„dieses Dazwischen“ : unter diesem Titel arbeiteten Künstlerinnen und Künstler der Pupille mit befreundeten Kunstschaffenden * auf Einladung des Landkreises Reutlingen im KULTSPACE Münsingen auf der Alb. Für Münsinger*innen und Touristen wurde dort in wechselnden Gruppen in einem „Work in Progress“ sichtbar, wie und warum Dinge im künstlerischen Tun umgesetzt werden, wenn man sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt.

Dies machte das Projekt KULTSPACE möglich und belebte dazu einen beispielhaften Ladenleerstand, nämlich die ehemalige Postfiliale Münsingen, vorübergehend mit Kunst und Kultur. Was dazu im Anschluss aus den auf der Alb angestoßenen Arbeiten der Kunstschaffenden der Pupille mit Freund*innen in den Ateliers geworden ist, zeigen 10 davon in den Räumen der Pupille.

* Projektgruppe:

Susanne Blum · Ulla Frenger · Birgit Hartstein

Regine Krupp-Mez · Beatriz Schaaf-Giesser

Monika Schwenk · Karl Striebel · Rose Tietze

Roswitha Zeeb · Christine Ziegler

Öffnungszeiten: Fr und So 15 – 18 Uhr