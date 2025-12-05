Diet Dope

4Peh Esslingen Flandernstraße 99, 73732 Esslingen am Neckar

Diet Dope, das sind vier Jahrzehnte Rock- und Popgeschichte, serviert als Kombipackung aus Gitarren, Keyboards, Bass, Drums und mehrstimmigem Gesang. 

Mit freundlicher Unterstützung von Bruno Mars, Green Day, The Police, Juanes, Tim Bendzko, Ed Sheeran, Falco, Prince, Mando Diao, Robbie Williams, AC/DC, Daft Punk, den Ärzten und zahlreichen weiteren Ikonen, bietet das Quintett einen musikalischen Mix, der die Ohren verwöhnt, vor allem aber aufs Tanzbein zielt.

Info

4peh Esslingen
4Peh Esslingen Flandernstraße 99, 73732 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Diet Dope - 2025-12-05 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Diet Dope - 2025-12-05 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Diet Dope - 2025-12-05 20:00:00 Outlook iCalendar - Diet Dope - 2025-12-05 20:00:00 ical

Tags