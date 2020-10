DieTanzKompanie: Innere Stimmen

Tanz und noch viel mehr

Der französische Choreograf Grégory Darcy hat ein bunt gemischtes Tanz- und Musikensemble gegründet: "DieTanzKompanie".

Es besteht aus sechs Profitänzer*innen mit und ohne Handicap und drei Profimusiker*innen. Er will mit seiner Gruppe auf hohem Niveau das Thema Handicap und Tanz in das Bewusstsein der Zuschauer*innen bringen. In mehrere Einzelstücken werden Themen wie Gebärdensprache und moderner Tanz, inneres Feuer und Handicap, Tanzsprache und Autismus, innere Stimme und Wille …

Aber seine Performances sind mehr. Es steckt darin der Wunsch nach einer Welt, in der Menschen nicht nach Schwarz oder Weiß, geflüchtet oder behindert kategorisiert werden.

Eine Welt, in der es „nur“ Menschen gibt. Im Zusammenhang mit verschiedenen Arten der Beeinträchtigung entstehen neue Bewegungs- und Tanzstile, begleitet von neuen Live-Kompositionen. Umgesetzt mit Profis und Semiprofis sowohl in der Musik als auch im Tanz. Die Spanne reicht von der besten deutschen Tanzdarstellerin (Preisträgerin Theaterpreis Faust) über den Gewinner des ParaSuperStar als Performer und Tänzer im Rollstuhl bis zum Preisträger des internationalen Jazzcontest Belgium.

"DieTanzKompanie" ist 2019 Preisträger von einem der wichtigsten Förderpreise für Kunst und Kultur in Deutschland: "The Power of the Arts“. Teile der Choreografie wurden bereits

auf verschiedenen Tanzfestivals gezeigt: Internationales Solo-Tanz-Theater Stuttgart Festival (DE), Solo Contest Gdansk Festival (PL) und InciDanse Festival (S).

Tanz: Anna Süheyla Harms (Australien), Sawako Nunotani (Japan), Károly Tóth (Ungarn), Johannes Blattner (Deutschland), Sophie Hauenherm (Deutschland), Laura Brückmann (Deutschland).

Musik: Hans Fickelscher, Nina H. (Deutschland), Mazen Mohsen (Syrien)

Choreografie: Grégory Darcy (Frankreich)

Synchronisierte Aufführung mit Kopfhörer für blinde Personen. Bitte unbedingt vorher unter info@dieselstrasse.de anmelden.

3 € Ermäßigung für Schüler/Studenten/Menschen mit Handicap. Freier Eintritt für eine Begleitperson von Personen mit Handicap.

Mit freundlicher Unterstützung von The Power of the Arts, Aktion Mensch, Kulturamt der Stadt Esslingen, Lions Club Esslingen-Burg, Zukunftsstiftung Heinz Weiler, Rotary Club Esslingen-Neckarland, Inklusion leben und Produktionszentrum Tanz-Performance.

Zum Premierenabend wird Dr. Jürgen Zieger, Oberbürgermeister der Stadt Esslingen, sprechen und berichten, warum sich die Stadt an der Förderung des neuen Ensembles beteiligt hat.