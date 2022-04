DieTanzKompanie - Innere Stimmen

Tanz und noch viel mehr.

Das Ensemble „DieTanzKompanie“ besteht aus 7 Profitänzer*innen mit und ohne Handicap, drei Profimusiker*innen. „Wir kommen aus vielen unterschiedlichen Kulturen zusammen“, erklärt Darcy, „und haben unterschiedliche Religionen und Fähigkeiten.“

Sie stehen mit dem abendfüllenden Programm für 5 TänzerInnen „Innere Stimmen“ auf der Bühne. In mehrere Einzelstücken werden Themen wie Gebärdensprache und moderner Tanz, inneres Feuer und Handicap, Tanzsprache und Autismus, innere Stimme und Wille …

Der französische Choreograf Grégory Darcy gründete im letzten Jahr ein neues Tanzensemble und will mit seiner Gruppe auf hohem Niveau das Thema Handicap und Tanz ins Bewusstsein der Zuschauer*innen bringen. Aber seine Performances sind mehr. Es steckt darin der Wunsch nach einer Welt, in der Menschen nicht nach schwarz oder weiß, Geflüchtete oder Einheimische, behindert oder nichtbehindert kategorisiert werden. „Ich wünsche mir eine Welt, auf der es nur Menschen gibt.“

Im Zusammenhang mit verschiedenen Arten von körperlichen und geistigen Einschränkungen entstehen neue Bewegungs- und Tanzstile, begleitet von live- Kompositionen. Und das alles mit Profis sowohl in der Musik als auch im Tanz.

Die Spanne reicht von der besten deutschen Tanzdarstellerin Anna Süheyla Harms

(Preisträgerin Theaterpreis Faust) aus Australien bis zum Preisträger des internationalen Jazzcontest Belgium Hans Fickelscher aus Deutschland.

Weitere Tänzer*innen sind zum Beispiel Laura Brückmann aus Deutschland mit der Einschränkung Down-Syndrome und einer beruflichen Qualifizierung zur Tanzassistentin oder die junge und unglaubliche ausdrucksvolle Profitänzerin Sophie Hauenherm mit inkompletter Querschnittlähmung.

Tanz: Laura Brückmann, Anna Süheyla Harms, Sophie Hauenherm, Sophie Gisbertz, Johannes Blattner.

Musik: Nina H., Hans Fickelscher, Mazen Mohsen.

Choreografie: Grégory Darcy

Besonderer Dank gilt der Aktion Mensch, der Stadt Esslingen, dem hoch-dotierten Kunstpreises „The Power of The Arts“ und dem Kulturzentrum Dieselstraße e.V.. Weitere Unterstützung erhält das Ensemble von Inklusion Leben, dem Aktionsplan der evangelischen Landeskirche in Württemberg und der Diakonie, der Zukunft Stiftung Heinz Weiler, dem Rotary Club Esslingen-Neckarland, dem Lions Club Esslingen-Burg, , das Inklusionsfonds "Mach ES inklusiv!" und dem Produktionszentrum Tanz und Performance e.V..

"DieTanzKompanie" ist Preisträger von einem der wichtigsten Förderpreise für Kunst und Kultur in Deutschland: "The Power of the Arts“. Teile der Choreografie wurden bereits auf verschiedenen Tanzfestivals gezeigt: Internationales Solo-Tanz-Theater Stuttgart Festival (DE), Solo Contest Gdansk Festival (PL) und InciDanse Festival (S).