Auf der ersten „Dietenhöfner Rock ´n´ Roll Nacht“ tanzt dein Körper mit, ob du willst oder nicht.

Boppin‘B steht für klassischen Rock ‘n‘ Roll aus den 50er Jahren, gepaart mit einem bunten Mix aus Pop, Punk, Ska und Swing. Nach 40 bewegten Jahren und über 6000 gespielten Konzerten, nach Chartplatzierungen, großen und kleinen Fernsehshows, nach Tourneen in ganz Europa auf den größten Bühnen, versprüht diese Bande von Rock’n’Roll-Enthusiasten immer noch jeden neuen Tag eine unglaubliche Energie, sobald sie die Bühne betritt. Die After Show Party übernehmen keine geringeren als ALC mit Band, die Haus und Hof Band des Biberttal Festivals! Das Quintett mit Ursprungssitz Treuchtlingen ist lokale Legende. Mit fünf Alben und Hits wie „Name eines Mädchen“ oder die Frankenhymne „Rollt das R“, die es in die Top 20 der Spotify Viral Charts schaffte, haben sich ALC und Band einen Platz in der mittelfränkischen Bandszene erobert. Tob, Axel, Bassi, Max, Patrik und Boris schaffen es mit ihren treibenden Beats die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanzen und Schwitzen zu bringen. Bei den Vocals ist man dem Hip Hop stets treu geblieben, präsentiert sich aber musikalisch offen. Reggae-, Funk- oder Rockeinflüsse prägen den Stil der Band. Abriss Garantiert!!!