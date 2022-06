Dieter Baumann läuft halt - weil singen kann er nicht.

„Dieter Baumann ist wahrscheinlich der beste Comedian unter den Läufern, doch garantiert ist er der beste Läufer unter den Comedians."

Diese Einschätzung beweist der Olympiasieger von Barcelona 1992 über 5000 m auch mit diesem Programm, von dem man sagt, dass es die allerbeste Theater-Show auf dem Laufband ist - und wohl auch die Einzige.

Denn laufend erzählt er Geschichten rund um einen 100 Kilometer-Lauf. Und dabei wird schnell klar, dass es Dieter Baumann um mehr geht: „...dass ein jeder solcher Lauf ein Leben für sich ist – ein kleines Leben ... aber ein Leben voller Elend und Glück und voller Ereignisse.“

Der Abend im Festsaal des Schönblick wird so zu einem etwas anderen Laufereignis, denn der TurmLauf am Himmelsstürmer fällt in diesem Jahr aus.

Kooperationsveranstaltung von Schönblick und Freundeskreis Himmelsstürmer e.V.

