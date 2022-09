Dieter Huthmacher - Herbstliebe

Ein Lieder-Programm, das die Liebe zum Thema hat, ist liebevoll, euphorisch, verschmust, zärtlich, anhänglich, vor allem lieb, und voller Vorfreude. Aber was hat heutzutage Lied mit Liebe zu tun? Und warum ist die Liebe so verletzlich, so zerbrechlich, schmollt, leidet und erduldet?

Wegen der Liebe wurden schon Kriege geführt. Angeblich geht mit Liebe alles besser und leichter. In dem Programm kommt die Liebe auf den poetischen Prüfstand.

Ein verliebter Mensch rennt gegen Wände, wo keine sind. Warum ist die erste Liebe die schönste Liebe, wenn doch die aktuelle Liebe viel schöner ist?

Liebe ist ein Gefühlskino ohnegleichen, wenn sich Lied an Lied reimt. Liebe sollte in allem sein, warum dann nicht auch als Liederprogramm zum Lachen, zum Weinen, zum Träumen, zum Verschenken? Liebe ist immer und wirkt immer öfter nach. Liebe ist unsere einzige Chance, glücklich zu werden.