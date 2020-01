Dieter Huthmachers Jubiläumsjahr

Wer konnte ahnen, als Dieter Huthmacher 1970 im Kellertheater in Fribourg seinen ersten abendfüllenden Abend mit eigenen Liedern und Texten gab, dass dies 50 Jahre zum Lebensinhalt werden würde. Das war von niemand vorauszusehen, am wenigsten von ihm selbst. Nun also darf er auf ein erfülltes Bühnenleben zurückblicken und anstatt etwas kürzer zu treten und dem Nachwuchs Platz zu machen, arbeitet er weiter, steigert sich eher noch in der Vielfältigkeit und bietet als Jubiläumsprogramm eine erweiterte Form seines Erfolgsprogramms „Lachfalten“ – ganz der Erkenntnis verpflichtet, dass, wenn die Stimme hält und der Kopf noch aufrecht zwischen den Schultern sitzt, es nie zu schade ist, seine Kreativität auszuleben.

Freuen wir uns auf ein Programm „Ganz der Alte“ und lassen uns von neuen jungen und jung gebliebenen Liedern und Texten überraschen, die einfach zu einem Huthmacher-Abend gehören.