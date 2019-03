Dieter Ilg Trio "B-A-C-H"

Seit Jahren gehört Dieter Ilg zu den einflussreichen Stimmen des europäischen Jazz. Seine elektrisierende Vitalität, intelligente Neugier, technische Brillanz und totale Hingabe an den Moment brachten ihm internationale Reputation ein. Aus den Werken Johann Sebastian Bachs holt sich Kontrabassist Dieter Ilg das neue Material für sein Trio mit Rainer Böhm am Piano und Patrice Héral am Schlagzeug. Das Trio hebt mit seinem zugleich intimen und extrovertierten Kammerjazz Grenzen zwischen musikalischen Epochen und Genres auf. Bemerkenswert konsequent verfolgt Ilg seine Vorstellung von einer eigenen, natürlichen Herangehensweise. Traumwandlerisches Zusammenspiel und Mut zum Risiko lässt magische, unverwechselbare Augenblicke entstehen, die diese drei Instrumentalisten zu einer der intensivsten und organischsten Live-Formation ihrer Art formen. Melodiös, lyrisch, romantisch eingänglich und gleichsam forsch herausfordernd verbindet ihre Musik Unterhaltsamkeit mit höchstem Anspruch. "Ein Hörgenuss nicht nur für eingefleischte Jazzfans, sondern für alle, die Musik lieben ," attestierte Klassik- und Jazzstar Thomas Quasthoff und der NDR lobte "lange wirkte kein Trio mehr derart intensiv miteinander verstrickt wie gerade dieses."Verdis "Otello", Wagners "Parsifal" und "Mein Beethoven": Der Jazz-Bassist Dieter Ilg hat in seiner Karriere bereits mehrfach seine klassischen Wurzeln erforscht und in den Jazz überführt. Für die Stücke von "B-A-C-H" ließ er sich diesmal von den Kompositionen Johann Sebastian Bachs inspirieren. "Du kannst nicht Jazz spielen, ohne auch Bach zu spielen", stellte Saxofonist Joshua Redman über den Einfluss des Urvaters der europäischen Kunstmusik fest. Eine Einstellung, die auch Dieter Ilg teilt: "An ihm kommt man als Musiker nicht vorbei."Schon im CD-Opener "931", inspiriert von "Kleine Präludien aus dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach", wird der ungezwungene und spielerische Umgang des Trios mit den Großtaten des Urvaters der europäischen Musik offenbar. Ilg und seine Mitstreiter spielen federleicht, sie geben den Themen neue Formen, sie schwelgen, swingen, dass es eine helle Freude ist. Den mathematisch-strukturalistischen Kompositionen setzen Ilg & Co. die Freiheit des Jazz entgegen und hauchen ihnen somit frisches Leben ein. Dabei spielen sie immer mit großer Achtung vor den Kompositionen, mit sensiblem Fingerspitzengefühl. Die Intensität ihres Zusammenspiels ist mitreißend. Ilg, Böhm und Héral verstehen sich blind. Alle nutzen den ihnen zustehenden Raum für Entfaltung, ohne je die Komposition aus den Augen zu verlieren. Würdevoll ist das, ergreifend und erfrischend. Es ist fast, als hätte man diese Kompositionen endlich aus ihrem Korsett befreit und ließe sie tanzen.