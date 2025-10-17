Dieter Köhnlein Quartett – Modern Jazz

Seit seinen ersten Auftritten mit dem Quartett "A Touch Of Jazz" vor 45 Jahren im Cafe Waldsee ist der Jazz-Pianist Dieter Köhnlein eine konstante Größe im Ansbacher Musikleben.

Mit seinem Trio "Energy Transfer", in Duos mit dem Weltklasse-Gitarristen Uwe Kropinski oder dem Saxofonisten Volker Schlott und als Solo-Pianist war er seither auch regelmäßig in den Ansbacher Kammerspielen zu Gast. Aber auch weit über die Grenzen Frankens und Deutschlands hinaus gab er inzwischen Konzerte in mehr als 30 Ländern, u. a. auf dem Balkan, in Nordafrika und in Indien.

Die Musik des Ensembles, in dem Köhnlein einige der profiliertesten Jazzmusiker des Landes vereint, ist geprägt von seinen griffigen Kompositionen, die stets Ausgangspunkt für eine Reise in die freie Welt der Jazzimprovisation sind. Für seine Arbeit erhielt Dieter Köhnlein Kulturpreise der Stadt Nürnberg und des Bezirks Mittelfranken und war "Künstler des Monats" der Europäischen Metropolregion Nürnberg.