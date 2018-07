Dieter Mammel lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Berlin und Frankfurt am Main, hat jedoch Reutlinger Wurzeln, wo er 1965 geboren wurde.

Von 1986 bis 1991 studierte er freie Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin. Über die Jahre erhielt er zahlreiche Stipendien zugesprochen, unter anderem 1998–2000 das Stipendium der Karl-Hofer-Gesellschaft Berlin und 2007–2013 das Atelierstipendium Frankfurt am Main. Außerdem realisierte er Bühnenbilder, Installationen sowie eigene und als Kurator fremde Ausstellungsprojekte.

In seinen aktuellen Werken setzt er sich immer wieder mit Szenen auseinander, die am und im Wasser situiert sind. Dies entspricht ganz seiner Malweise: Mit wässriger Tusche oder Acrylfarbe malt Mammel auf nasser, am Boden liegender Leinwand monochrome Motive. Aus der Ferne wirken die Bilder eindeutig, lösen sich beim Herantreten jedoch zunehmend auf – die Konturen verschwimmen in abstrakter Unbestimmtheit. Meist sind die Menschen in Mammels Bildern allein, wirken melancholisch in sich gekehrt. Der Bildraum erscheint wie eine Bühne oder wird zur Kulisse einer Filmszene. Dieter Mammels Malerei öffnet Räume, die beim Betrachter Emotionen und eigene Bilder auslösen. Unmittelbar für die Ausstellung entstehen zwei großformatige Holzschnitte.