Dieter Schnebel: Utopien

Fast sechs Jahrzehnte lang hat Dieter Schnebel die künstlerischen Möglichkeiten der menschlichen Stimme ausgelotet, bevor er 2014 seine „Utopien“ für die Neuen Vocalsolisten komponierte.

Schnebel ging es in diesem Musiktheater nicht um „bestimmte Utopien oder gar um alle“ – das, befand er so hellsichtig wie bescheiden, „wäre wiederum utopisch“. Es ging ihm vielmehr um die „Utopie ihrem Wesen nach“. Dieter Schnebel wollte auch diese Aufführung im „Sommer in Stuttgart“ 2018 im Gespräch begleiten und freute sich auf die Wiederbegegnung mit einem seiner großen Herzensstücke. Nun muss die Aufführung in memoriam stattfinden. Dieter Schnebel ist am Pfingstsonntag 2018 in seiner Wahlheimat Berlin gestorben.

Der Sommer in Stuttgart

Festival für Neue Musik

19. – 22. Juli 2018

Eine Kooperation von Akademie Schloss Solitude, ascolta,Musik der Jahrhunderte, HMDK Stuttgart, Stuttgarter Kammerorchester

www.der-sommer-in-stuttgart.de

Matthias Rebstock, Regie

Sabine Hilscher, Bühne und Kostüme

Neue Vocalsolisten:

Johanna Zimmer Sopran

Susanne Leitz-Lorey, Sopran

Truike van der Poel, Mezzosopran

Martin Nagy, Tenor

Guillermo Anzorena, Bariton

Andreas Fischer, Bass

Theo Nabicht, Klarinette

Matthias Engler, Schlagzeug

Kai Wangler, Akkordeon

Yumi Onda, Violine

Zoé Cartier, Violoncello