Dieter Thomas Kuhn & Band (Öffentliche Generalprobe)

Er trägt die bekannteste Föhnwelle im deutschen Musik-Business, tänzelt auf seinen Plateauschuhen eleganter als Jorge Gonzalez und trotzt vehement dem Trend des Body Shavings. DIETER THOMAS KUHN ist zurück! Er ist Kult und gehört mit seinen großartigen Interpretationen der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schlager zweifelsohne zu den populärsten und erfolgreichsten Vertretern des Schlager-Revivals der 90er-Jahre. Die Konzerte des aus Tübingen stammenden DIETER THOMAS KUHN sind farbenfrohe Happenings, die Menschen zum ausgelassenen Feiern zusammenbringen. Seine große Fangemeinde verwandelt jeden Auftritt in ein Sonnenblumenmeer der Liebe!

Mit 27 Jahren beschließt Kuhn, selbst zum Mikrophon zu greifen, um das Thema Schlager auf eine neue, ironische, dabei aber nie abwertende, Weise zu interpretieren. Mit überwältigendem Erfolg! Bald werden aus den anfänglichen Clubkonzerten Auftritte auf großen Open-Air-Bühnen vor 15.000 jubelnden Zuschauern. Es folgt eine atemberaubende Karriere, die DIETER THOMAS KUHN & BAND nicht nur den Deutschen Schallplattenpreis, sondern ein wenig später sogar ein Echo beschert. Nicht zuletzt war es Dieter Thomas Kuhn, der dem deutschen Schlager zu einem echten Revival verholfen hat, ja diesen sogar über die deutschen Ländergrenzen hinaustrug.

Bis heute gilt die für ihre unterhaltsamen Interpretationen von Hits wie „Über den Wolken“, „Sag mir Quando“, „Wunder gibt es immer wieder“ oder auch „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ bekanntgewordene Musik-Kombo als absolutes Phänomen. Legendär sind die zum Mekka gewordenen Flowerpower-Happenings in der Berliner Waldbühne. Dieses spezielle Woodstock-Erlebnis wollen sie dem Rest der Republik nun nicht länger vorenthalten. Sehr zur Freude ihrer zahlreichen Fans kehren DIETER THOMAS KUHN & BAND nun endlich zurück auf die Live-Bühne. Neben Berlin stehen der heimische Cannstatter Wasen in Stuttgart sowie der Großmarkt in Hamburg auf dem Open-Air-Tourplan, um dort mit so vielen Fans wie möglich endlich wieder das Leben zu feiern. Natürlich dürfen knallbunte Anzüge im Stile der wilden 70er nicht fehlen, dazu noch mehr Glamour, Glitzer, Explosionen und alle Highlights aus dem riesigen Kuhn´schen Repertoire!

Das Geheimnis des unglaublichen Erfolgs ist dabei die ganz besondere Stimmung, die entsteht, wenn der vor Lebenslust sprühende DIETER THOMAS KUHN mit seiner fantastischen Band auf der Bühne steht und getreu dem Motto „mehr ist mehr“ einen Kult-Song-Klassiker nach dem anderen schmettert. Die Eigendynamik seiner Fangemeinde ist dabei einzigartig: Selbstironisch, doch gleichzeitig immer die Inszenierung wertschätzend, feiern sie ihr Idol von der ersten bis zur letzten Sekunde der Show. Im Lauf der Jahre erscheinen insgesamt fünf erfolgreiche Chart-Alben, doch eines liegt auf der Hand: egal, wann, egal wie, egal wo - wenn Dieter Thomas Kuhn mit seiner „Kapelle“ auf der Bühne steht, dann passiert etwas unglaublich Magisches.