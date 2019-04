Dieter Thomas Kuhn & Band

Dieter Thomas Kuhn

Kaum wird das Wetter besser, betritt Dieter Thomas Kuhn die Open-Air-Bühnen. Im Großraum Stuttgart tritt der Tübinger Schlagerstar gleich fünfmal auf: Am 24. und 25. Mai sowie am 2. August auf der Freilichtbühne Killesberg, am 28. Juni in Bietigheim auf dem Festplatz am Viadukt und am 20. Juli auf der Esslinger Burg.

Diesmal mussten die „Kuhnis“ genannten Fans besonders lange auf die Konzerttermine 2019 warten. Der Grund hierfür lag in einer diffizilen Tourneeplanung, da im kommenden Jahr ausschließlich im Sommer und nur maximal 24 Konzerte gespielt werden.

Weshalb der Sommerbeginn ganz eigenmächtig auf den 24. Mai gelegt wurde – denn dann ist Tourauftakt in der spardawelt Freilichtbühne Killesberg!

Wobei die Lust auf DIETER THOMAS KUHN ungebrochen scheint: 120.000 Besucher wollten die singende Föhnwelle alleine im Sommer 2018 sehen. Von den 44 Konzerten Kuhns im Jahr 2018 waren 21 ausverkauft – darunter auch das 1000. Konzert seiner Karriere in der Stadthalle in Heidelberg.