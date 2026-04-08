Was in den 1990er-Jahren als ironisch gemeintes Schlagerprojekt begann, wurde im Laufe der Zeit zu einem Kultphänomen. Mit seltenem Archivmaterial und mitreißenden Live-Aufnahmen wirft der Film einen Blick hinter die Kulissen der großen Sommerparty.

Im Sommer 2024 stehen Dieter Thomas Kuhn & Band auf den großen Open-Air Bühnen Deutschlands. Vor ihnen: Tausende Menschen mit Sonnenblumen und aufgeklebten Brusthaartoupets. Hinter ihnen: über 30 Jahre Bandgeschichte, unzählige Konzerte, Autobahnkilometer, durchfeierte Nächte und eine Karriere, die eigentlich nie geplant war.

Der Dokumentarfilm begleitet die achtköpfige Band auf Tour und erzählt, wie aus einer Schlageridee unter Tübinger Freunden Anfang der 90er plötzlich ein deutschlandweites Kultphänomen wurde.

In Anwesenheit von Dieter Thomas Kuhn, Philipp Feldtkeller und ihrer Gitarre.