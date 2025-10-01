Dieter Thomas Kuhn, Philipp Feldtkeller & Michael Kobr

Ein musikalischer Geschichtenabend mit Texten von Michael Kobr und Dieter Thomas Kuhn, begleitet von Philipp Feldtkeller an der Liedgitarre.

Kultstar Dieter Thomas Kuhn nimmt Sie mit auf eine gefühlvolle und überraschende Zeitreise entlang seiner musikalischen Sinnsuche, zusammen mit Kuhns langjährigem Freund und Gitarristen Philipp Feldtkeller.

Natürlich darf auch der überaus charmante Bestsellerautor Michael Kobr nicht fehlen. Dieser schreibt mit Kuhn derzeit an einer schamlos-schillernden und schonungslos-unfrisierten DTK-Biografie. Freuen Sie sich auf exklusive Einblicke in die bewegendsten, unterhaltsamsten und wegweisendsten Begebenheiten. Geschichten aus sechs Dekaden Leben für die Musik, eingebettet in ein live & unplugged Erlebnis seiner musikalischen Meilensteine.

Die drei Künstler kennen sich spürbar schon seit Jahren - kürzlich haben sie auch den Spaß an gemeinsamen Auftritten entdeckt. Im vergnüglichen Gespräch - nicht ohne humorigen Schlagabtausch - geht es um Kuhns Vita und einige Szenen aus Kobrs Besteller Roman „Schatten über Sømarken“.

Es erwartet Sie eine einmalige, anrührende und kurzweilige Mischung aus Feldtkellers einfühlsamem Gitarrenspiel, Kuhns unverwechselbarer samtig-markanter Stimme und Kobrs gewohnt pointiert, unterhaltsamen Texten.

Ungeföhnt ist eine musikalische Sinnsuche mit Lesebrille, denn irgendwo zwischen Bühnennebel und Klartext liegen sie: die wahren Geschichten.