Dietlinde Ellsässer: Mach nur so weiter

Autorin im Gespräch.

In ihrem aktuellen Buch "Mach nur so weiter. Als Dorfkind auf die Bretter, die die Welt bedeuten" verwebt Dietlinde Ellsässer die Fäden ihrer Erinnerung zu einem sehr persönlichen Blick auf ein eigensinniges und eigenständiges Künstlerinnenleben voller schöpferischer Freiheit. Mit einem feinen Gespür für das Alltägliche beschreibt sie den Weg eines Dorfkindes hin zur großen Bühne charmant, pointiert und unverstellt.

Im Gespräch mit Wolfgang Niess stellt Dietlinde Ellsässer in der Stadtbibliothek Reutlingen ihr neues Buch vor. Das Talkformat verspricht ganz persönliche Einblicke in das Leben der erfolgreichen Künstlerin und wird durch sie ganz von selbst zu einem literarisch-kabarettistischen Erlebnis.