Dietlinde Ellsässer & Jakob Nacken

Es wird viel gesungen im Programm "Große Gefühle" mit Dietlinde Elsässer und Jakob Nacken: Lieder, Schlager und Chansons aus den Sommern der Jugend und aus dem Heute. Denn gesungen klingen die drei berühmten Worte, die uns viel zu selten über die Lippen zu kommen, doch gleich viel schöner. Welches Lied drückt meine Sehnsucht am besten aus, welches die Verliebtheit, welches den Liebeskummer...? Dietlinde und Jakob gehen der "Sache" auf den Grund im Evergreens, die (fast) jeder mitsingen könnte. So entführen sie das Publikum in ein musikalisches Terrain der großen Gefühle.