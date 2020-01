Dietlinde Elsässer & Jakob Nacken

Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken lassen sich in ihrem dritten gemeinsamen Programm hinreißen zu wahrer Leidenschaft und offenbaren ihre emotionalen Abgründe.

Musikkabarett: anrührend - aufwühlend - umwerfend

Wir sind verliebt in die Liebe, ein Hoch auf fahrende Musikanten und HOSSA!

Der Junge mit der Mundharmonika möchte der Knopf an ihrer Bluse sein, SIE singt: Oh wann kommst du? ER ist schon DA und weiß was ihr fehlt.

Lassen sie sich entführen zu ungeahnten Höhenflügen voller Schlager-hafter Leichtigkeit und tief berührenden Tauchgängen ins kollektive Unbewusste, dahin, wo die großen Gefühle auf Erlösung warten!

…stöhnen sie, seufzen sie, singen sie mit!

Lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf, denn: Tränen lügen nicht!