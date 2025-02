Dietrich Bonhoeffer. Mutiger Glaube und Wagnis der Tat.

Der bekannteste Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime aus kirchlichen Kreisen war Dietrich Bonhoeffer, der auch in seinen Gedichten bis heute verehrt wird. Kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, wurde er auf persönlichen Befehl Hitlers im KZ Flossenbürg hingerichtet. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Dieser Tod hat ihn zu einem Vorbild, für manche gar zum Heiligen oder Propheten gemacht. Aber wer war dieser Mann? Wie dachte er, und was trieb ihn an? Dr. Nadine Hamilton, eine Kennerin Bonhoeffers, zeigt im Rahmen einer Gedenkstunde einen facettenreichen Menschen, der den christlichen Glauben in einer faszinierenden, aber auch provozierenden Weise neu verstanden hat. Er steht nicht auf einem Sockel, sondern mitten im Leben – und er gibt Impulse für Glauben, Denken und Weltverantwortung.

Aus diesem Anlass haben Kulturgemeinschaft Fellbach und die Evangelischen Kirchengemeinden Fellbach und Schmiden-Oeffingen die Theologin und Bonhoeffer-Expertin PD Dr. Nadine Hamilton zu einem Vortrag nach Fellbach eingeladen. Sie spricht am Dienstag, 25. März 2025, um 19 Uhr in der Lutherkirche über das Leben Dietrich Bonhoeffers, seine mutige Haltung, die ihn zum aktiven Widerstand befähigte, und den festen Glauben, der ihm dazu die Kraft gab. Zudem stellt sie die Frage nach seinem theologischen und ethischen Vermächtnis im Sinne einer modernen Verantwortungsethik.

Die Referentin Dr. Nadine Hamilton wurde 1984 in Gunzenbach geboren. Sie studierte evangelische Theologie in Bayreuth und promovierte 2014 über Bonhoeffers sakramentales Bibelverständnis. Für diese Arbeit wurde sie mit dem Bonhoeffer-Promotionspreis und dem Staedtler-Promotionspreis ausgezeichnet. 2022 habilitierte sie über die „Wiedergewinnung christologischer Grundgedanken“. Die eloquente Rednerin und begabte Vermittlerin erhielt im Jahr 2023 vom Bayerischen Kultusministerium den „Preis für gute Lehre“. 23/24 hatte sie an der Universität Regenburg eine Vertretungsprofessur für theologische Gegenwartsfragen inne. Derzeit lehrt sie an der Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg. Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt sind Dietrich Bonhoeffer und sein Verständnis des christlichen Glaubens auch hinsichtlich unserer Gegenwart.

Seit 2022 ist Nadine Hamilton 2. Vorsitzende der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft, Deutschsprachige Sektion.