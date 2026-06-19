DieWospielen: Animierte Kurzfilme

In diesem Kurzfilmprogramm erwarten euch und uns verschiedene Kurzfilme mit animierten Formen, Figuren, Materialen. Die Filme nehmen- jeder auf seine Weise - Bezug auf das Thema "Auf die Straße gehen". Wir freuen uns euch ganz unterschiedliche visuelle Eindrücke und Geschichten zu erzählen.

Dein Film will Teil unseres Kurzfilmprogramms sein? Schicke uns eine Mail mit Videolink, Titel, Credits, Kurzbeschreibung und Filmstill. Maximale Länge 15min.