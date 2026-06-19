DieWospielen: Open Stage meets Puppenkaraoke

Du hast eine Puppe zuhause die schon immer mal auf der Bühne sein wollte? Du hast einen Song, Szene oder Sketch den du schon immer mal vor Publikum performen wolltest? Du hast ein geheimes Talent das endlich raus auf die Bühne möchte? Es gibt eine Demorede oder einen poetischen Text der durch die Ohren an die Herzen von Zuschauenden gebracht werden soll.

Melde dich für die OpenStage des diesjährigen DieWoSpielen-Festivals. Wir bieten dir eine niedrigschwellige Bühne, Mikro, Scheinwerferlicht und etwas zum Musikabspielen und natürlich ein super neugieriges Festivalpublikum.