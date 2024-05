An diesem Nachmittag erwartet euch eine aufregende Reise in eine unbekannte Welt der Tierflüsterer– voll mit wilden Tieren, Fantasiewesen und spannenden Prüfungen!

Lesung mit Babara Rose „Whisperworld – Entscheidung am Abgrund“ In Whisperworld, einem Land fernab der Zivilisation, werden Kinder zu Tierflüsterern. Im fünften Band der Fantasy-Reihe sind Chuck und die anderen Tierflüsterer wieder vereint. Der Unterricht an der Schule der Tierflüsterer haben gerade erneut begonnen, als seltsame Dinge geschehen: Silvester kehrt nicht von einer heiklen Expedition zurück und ungewöhnliche Brände bedrohen die Tiere in Mandulara. Ein Hinweis führt die Tierflüsterer in die Simari-Schlucht. Um Silvester zu retten, müssen sie den Abstieg wagen. Aber der ist voller Gefahren und sie haben keine Ahnung, was sie unten erwartet… An diesem Nachmittag erwartet euch eine aufregende Reise in eine unbekannte Welt – voll mit wilden Tieren, Fantasiewesen und spannenden Prüfungen! Barbara Rose ist Kinder- und Jugendbuchautorin und Journalistin. Bevor sie mit dem Schreiben anfing, hat sie Sendungen für Kinder im Radio moderiert und sich Geschichten fürs Fernsehen ausgedacht. Sie wohnt mit ihrem Mann, vier Kindern, Hund Molly und vielen anderen Tieren in der Nähe von Stuttgart.