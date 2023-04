Digital Career Day in Reutlingen

Die Digitalwirtschaft ist der Jobmotor der Zukunft und befindet sich auf Wachstumskurs. Fachkräfte und Newcomer werden gesucht, weshalb sich Arbeitsagentur, die Jobcenter Landkreis Reutlingen und Landkreis Tübingen, Tech in the City e.V. und das Innovationszentrum INNOPORT zusammengetan haben, um diese neuartige Karriere- und Weiterbildungsmesse auszurichten. An der IT-Branche Interessierte können sich beim DCD in persönlichen Gesprächen zu Stellenprofilen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und offenen Positionen informieren, außerdem werden kurze Vorträge angeboten und Pitches präsentiert. Unter anderem werden am 11. Mai Güney Jung, CEO der dream-bit UG, Jan Kittelberger von der Kittelberger media solutions GmbH und Claus Denkinger von der WAFIOS AG zu Karrieremöglichkeiten und Aussichten in der Tech- und IT-Branche referieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Digital Career Day einige namhafte Aussteller gewinnen konnten und auch das Vortragsprogramm verspricht sehr abwechslungsreich und spannend zu werden,“ so Harald Riedinger, Bereichsleiter des Mitveranstalters Agentur für Arbeit Reutlingen.

Beim DCD werden sich zahlreiche Unternehmen wie die Morgenstern AG, die Berghof GmbH, die SOLCOM GmbH oder auch Bildungsträger wie die vhs Reutlingen, die DEKRA Akademie oder die Hochschule Reutlingen präsentieren.

Die Teilnahme am Digital Career Day ist kostenlos, die Zufahrt zur Veranstaltung erfolgt über die Siemensstraße. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Anmeldung und weitere Informationen auf https://techinthecity.de/digital-career-day-reutlingen-it-interessierte/