Digital Independence Day

Der Hackwerk e. V., die Computertruhe sowie die vhs Aalen e. V. laden zum digitalen Unabhängigkeitstag in den Räumlichkeiten des AAccelerators ein.

Wir unterstützen euch dabei, unabhängig von unfreien Softwaresystemen zu werden, begleiten euch beim Umstieg von Windows auf Linux und beraten zu Open-Source und Free-Software-Alternativen wie z. B. OnlyOffice statt MS Office.

Alle sind herzlich eingeladen und werden persönlich betreut.

Wir freuen uns auf euch!