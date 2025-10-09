Digitale Angebote der Stadtbibliothek kennen und nutzen

bis

Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Mit dem Bibliotheksausweis auf die digitale Bibliothek zugreifen: eBooks, Zeitschriften, Hörbücher und eLearning-Kurse sind rund um die Uhr und kostenlos nutzbar.

Ebenso weitere Angebote wie deutsche und internationale Presse, Filme und Musik sowie geprüfte Informationen zu allen Wissensgebieten in deutscher und englischer Sprache.

Mit eBook-Reader, Tablet, PC oder Smartphone haben Sie so Ihre eigene digitale Bibliothek immer dabei. Wir zeigen Ihnen, wie alles funktioniert. Eigene Geräte können mitgebracht werden, Unterstützung beim Einrichten der Technik ist direkt vor Ort möglich.

Anmeldung: bibliothek@heilbronn.de oder Tel. 07131 56-3136

Info

Stadt- und Kinderbibliothek
Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
07131 56-3136
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Digitale Angebote der Stadtbibliothek kennen und nutzen - 2025-10-09 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Digitale Angebote der Stadtbibliothek kennen und nutzen - 2025-10-09 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Digitale Angebote der Stadtbibliothek kennen und nutzen - 2025-10-09 17:30:00 Outlook iCalendar - Digitale Angebote der Stadtbibliothek kennen und nutzen - 2025-10-09 17:30:00 ical

Tags