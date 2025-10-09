Digitale Angebote der Stadtbibliothek kennen und nutzen

Mit dem Bibliotheksausweis auf die digitale Bibliothek zugreifen: eBooks, Zeitschriften, Hörbücher und eLearning-Kurse sind rund um die Uhr und kostenlos nutzbar.

Ebenso weitere Angebote wie deutsche und internationale Presse, Filme und Musik sowie geprüfte Informationen zu allen Wissensgebieten in deutscher und englischer Sprache.

Mit eBook-Reader, Tablet, PC oder Smartphone haben Sie so Ihre eigene digitale Bibliothek immer dabei. Wir zeigen Ihnen, wie alles funktioniert. Eigene Geräte können mitgebracht werden, Unterstützung beim Einrichten der Technik ist direkt vor Ort möglich.

Anmeldung: bibliothek@heilbronn.de oder Tel. 07131 56-3136