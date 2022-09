"Digitale Cortragsreihe - Sindelfingen Urban"

Was muss in der Architektur für die Begrenzung der Klimaerwärmung und das Erreichen der Pariser Klimaziele getan werden?

Wie können wir als ArchitektInnen und NutzerInnen dazu beitragen? Was muss sich an der Organisation, an Strukturen und Inhalten ändern, um verantwortungsvoll zu denken, zu planen, zu bauen?

Die neue Vortragsreihe Sindelfingen Urban „Neu bauen – Konversion – Einfach und Klug“

will die drängenden Fragen zum Umgang mit der Klimakrise im Kontext von Architektur, Stadt und Bauen adressieren und aufzeigen, wie wir unsere Bilder und unsere Arbeit verändern können, um ihr zu begegnen.