Digitale Filmproduktion: Grundlagen

Was steckt hinter einer Filmproduktion? Wie gestalte ich aussagekräftige Bilder, welche Technik kommt zum Einsatz, was muss ich beim Schnitt beachten? Zu den Inhalten des Kurses gehören: Planung einer Filmproduktion, Umgang mit professioneller Video-Technik, Bearbeitung der Aufnahmen am Computer. Praxisnah werden die Grundlagen der digitalen Filmproduktion erlernt. Als Abschluss wird ein kleiner Dokumentarfilm über den Kunstsommer gedreht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.