Digitale Fotografie - Gelungene Portraits mit einfachen Mitteln realisieren

Dieser Portrait-Fotokurs ist für jeden Interessierten mit Grundkenntnissen in der Fotografie geeignet. Von Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig, wären die vorangegangenen Fotokurse "Digitale Fotografie – Grundlagen der Fotografie Teil 1 und Teil 2" und "Digitale Fotografie – Motivfindung und Bildgestaltung in der Fotografie".

Ihr kennt solche Bilder? Die liebe Oma in der Bildmitte ist überbelichtet, die Augen leuchten strahlend rot und der Hintergrund ist viel zu dunkel. So fühlt sich eure Oma bestimmt nicht geschmeichelt. Damit ihr solche Aufnahmesituationen in Zukunft meistert und euch schmeichelnde Portraits kein Kopfzerbrechen mehr bereiten, werden in diesem Portraitfotokurs die grundlegenden fotografischen Techniken zur Umsetzung eines gelungenen Portraits vermittelt. Dazu benötigt ihr keine teuren Profiblitzanlagen und kein großes Fotostudio. Es geht alles im Kleinen und kostengünstig, ohne das Budget zu sehr zu strapazieren.

Prinzipiell sind alle Bridge-, System- und Spiegelreflexkameras sowie spiegellose Kameras für den Kurs geeignet. Ebenso wie manche Kompaktkameras. Ihr solltet jedoch, ganz gleich welche Kamera ihr verwendet, darauf achten, dass die Kamera, außer den Voll- und Halbautomatiken, manuelle Einstellmöglichkeiten für Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert bietet. Ob die Kamera Wechselobjektive oder festverbaute Objektive aufweist, stellt für diesen Fotokurs eine untergeordnete Rolle dar.

Ziel: Grundlegende fotografische Techniken zur Umsetzung eines gelungenen Portraits.

Inhalt: Die Lichtführung, wie z. B. das "One-Light-Setup", die Verwendung von effektvollen Hintergründen, die richtige Pose sowie die Verwendung des passenden Zubehörs wird in Theorie und Praxis sowie anhand von Beispielen anschaulich vermittelt. Bei der Erstellung kreativer Porträts in der Fotograe ist die Lichtführung entscheidend, um die gewünschte Stimmung und Ausdruckskraft zu erzielen. Mit gekonnter Lichtführung und durch zielführende Aufnahmetechnik gelingen ausdrucksstarke Portraits, in denen die Persönlichkeit des Porträtierten hervorgehoben wird.

Methoden: Der Kurs beinhaltet einen Theoretischen Teil in welchem anhand von Praxisbeispielen und Veranschaulichungen über den Beamer die Lernziele vermittelt werden. Im Praktischen Teil werden Portraits fotografiert.

Rainer Lauschke, Dipl. Fotodesigner

Kostenbeitrag 30,00 EUR Kleingruppenpreis (nicht ermäßigbar)

Bitte bringt eure Fotoausrüstung, Kamera, Objektiv(e), Stativ, Filter usw., je nachdem, was vorhanden ist, mit und ganz wichtig: vergesst bitte nicht die Bedienungsanleitung eurer Kamera, ob in analoger oder digitaler Form, genauso vollgeladene Akkus.